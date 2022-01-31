Stefano Okaka'dan transfer itirafı! ''Beşiktaş beni almaya 20 kişiyle geldi''

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:52

Medipol Başakşehir'in Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefano Okaka, 4-5 sene önce Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını belirtti.

TRT Spor'a konuşan Okaka, Premier Lig'de oynarken gelen bu teklifleri şu sözlerle açıkladı:

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"

"Premier Lig'de oynarken Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım. Fatih Terim'in bana ilgisi vardı. Beşiktaş ve Galatasaray'a gelmeye 4-5 sene önce çok yakındım."

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"BEŞİKTAŞ BENİ ALMAYA 15-20 KİŞİYLE GELDİ"

"4-5 sene önce Beşiktaş benle görüşmeye 15-20 kişilik bir kafileyle geldi. Ben de kardeşimleydim. İyi de bir görüşmeydi. Ama kulüple anlaşamadılar."

"GALATASARAY'A TRANSFER SÜRECİM ÇILGINCAYDI"

"Galatasaray'la ise daha çılgın bir görüşme oldu. Transferin son saatleriydi. Aracımla havalimanına gitmeyi beklerken transfer gerçekleşmemişti. Kulübüm ve Galatasaray arasındaki şartlardan ötürü transfer olamadım."

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"FATİH TERİM GERÇEK BİR İMPARATOR"

"Fatih Terim sadece Türk futbolunda değil İtalya'da da çok başarılı bir isim. Türkiye'de herkesin onunla gurur duyması gerekiyor. O, gerçekten bir İmparator. Herkesin ona saygı göstermesi gerekiyor. Avrupa'da herkes onu tanıyor ve saygı duyuyor."