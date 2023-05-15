Stefano Pioli: Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Inter ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı öncesinde ilk maçta aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından rövanş maçında finale yükselecek bir oyun ortaya koymak istediklerini belirterek, "Bu takımdaki oyuncuların gözleri bana olabilecek en iyi şekilde hazırlandıklarını söylüyor. İlk maça göre çok daha iyisini yapıp, maçı kazanmayı söylüyor. Amacımız kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde finale yükselecek bir skorla kazanmak." ifadelerini kullandı.

Pioli, kimsenin Milan'ın bu noktaya geleceğini düşünmediğini benzer şekilde finale yükselebileceğini de düşünmediğini, kendilerinin ise bunu yapmak istediğini söyledi.

Stefano Pioli, belli bir düzeyde spor yapan herkesin müsabaka sona ermeden oyunun bitmediğini de bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Inter, güçlü bir takım. Şimdi ikinci yarıya çıkıyoruz ve yeniden başlamamız gerekiyor ama yine de yeterli olmayacak. Kaliteyi yükseltmemiz gerekiyor. Maç uzun, iyi başlamamız ve maç içinde kalmamız ve onların hatalarından yararlanmaya hazırlıklı olmamız gerekiyor, çünkü onlar bunu yapıyor."

İki takım da derbi öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Inter, rakibine karşı bu sezonki 4 maçın 3'ünü kazandı

İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 4 mücadeleden birini Milan kazanırken, üçünde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ligin ikinci yarısında oynanan maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Inter, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında geçen hafta Milan'ı 2-0 yenmişti.

Diğer yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 7 kez kazanan Milan ile 3 kez bu kupayı müzesine götüren Inter, "Devler Ligi"nde daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 2'sini Milan, 1'ini Inter kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.