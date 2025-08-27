İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Stefano Pioli'den Edin Dzeko'ya övgü

İtalyan ekibi Fiorentina'nın başarılı teknik direktörü Stefano Pioli Bosnalı golcü Edin Dzeko hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
Stefano Pioli'den Edin Dzeko'ya övgü
ABONE OL

Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, kadrolarına kattıkları tecrübeli golcü Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.

"OYNAMAYA HAZIR"

Bosnalı golcünün hazır olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Durumu iyi, geçen hafta ufak tefek problemleri vardı ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve oynamaya hazır." dedi.

"HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ"

Edin Dzeko'nun oyun tarzından övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, "Edin daha çok oyunu yönlendiren bir santrfor, derine değil ama her ikisini de yapabilecek kapasitede. Geriye gelip bağlantı kurabiliyor, diğerleri ise derinlik sağlıyor. Onunla hücumun merkezinde her şeyi biraz yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

