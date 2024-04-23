Stelios Kitsiou: Ankara'da kazanmalıydık

Türkiye Kupası'nda sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde Atakan Çankaya, Stelios Kitsiou ve Pedrinho karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk yarı sonucunda 2-3 farklı şekilde önde bitirmeleri gerektiklerini söyleyen Atakan Çankaya, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. İlk yarıda çok iyi mücadele ettik. İlk yarının hakkı 2-3 farklı önde girmekti. Bugünün hakkı bizim hakkımızdı. Bunu skora yansıtamadık. Deplasmanda da elimizden geleni yapıp finale kalmak istiyoruz. İnşallah sonunda gülen taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Pedrinho ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün maçın geneline bakınca, şahsi düşüncem maçı domine eden bizdik. Galibiyeti hak ettik. Öne geçebilirdik ama istediğimiz sonuca ulaşamadık. İkinci yarıda eşit bir maç vardı ortada. Tur İstanbul'a kaldı, orada öne geçmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

Turu geçmek için ilk maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Kitsiou, şu sözleri sarf etti;

"Burada gol veya goller bulmalıydık. Çünkü Beşiktaş deplasmanında oynamak gerçekten kolay değil. Rövanşta elimizden geleni yapıp gol ve goller bularak kendimizi finale taşımak istiyoruz."