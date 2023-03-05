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Spor

Stelios Kitsiou yeniden Ankaragücü'nde

Ankaragücü eski futbolcusu Stelios Kitsiou'yu sezon sonuna kadar transfer ettiğini açıkladı.

5 Mart 2023 Pazar 16:32 - Güncelleme:
Stelios Kitsiou yeniden Ankaragücü'nde
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, ara transfer döneminin son gününde Yunan futbolcu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden 29 yaşındaki sağ bekle ilgili yapılan açıklamada "Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'nun sezon sonuna kadar transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yunan futbolcu 2019-2021 yılları arasında da Ankaragücü formasını giymişti.

2021 yılından bu yana Gaziantep FK forması giyen Kitsiou, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan kırmızı siyahlı kulüple sözleşmesini feshetmişti.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan tecrübeli sağ bek, 1 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

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