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Stephane Mbia, İspanya yolcusu

Adı şu aralar sık sık Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılan M'bia İspanya La Liga takımlarından Espanyol ile Getafe'yle görüşüyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2015-16 sezonunda Sevilla’dan Trabzonspor’a gelen ve o dönem oynadığı futbolla taraftarların sevgisini kazanan M’bia daha sonra Hebei Fortune, Tolulouse ve son olarak Wuan Zall deneyimleri yaşadı. 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Çin’de aile sorunları yaşadığı ve ülkeden ayrılmak istediği belirtilirken Kamerunlu futbolcunun bundan sonraki adresinin Getafe veya Espanyol olacağı iddia edildi.
 
MBİA İÇİN SÜPER LİG İKİNCİ PLANDA
 
Şu sıralar adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Stéphane Mbia’nın Türkiye’yi ikinci veya üçüncü tercih olarak gördüğü anlaşılırken, deneyimli ön liberonun kendisinin vereceği karardan çok ailesinin vereceği kararı uygulamak istediği bildirildi. Çin’de son olarak Wuan Zall forması giyen M’bia 11 maçta görev aldı.
 

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