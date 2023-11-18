Stephen Curry birlikte oynamak istediği üç efsane ismi açıkladı

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, birlikte oynamak istediği üç NBA efsanesini açıkladı.

Warriors'ta geçirdiği süre boyunca birçok iyi oyuncuyla takım arkadaşlığı yapmış olan Curry, 'Dubs Talk' podcast'inin son bölümünde geçmişteki hangi efsanelerle birlikte oynamak isteyebileceği sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Elbette ilk üçüm, (Michael) Jordan, Shaq (Shaquille O'Neal) ve muhtemelen Hakeem Olajuwon olurdu.

Bu üç adamla da oynamak isterdim. Öncelikle Jordan, sırf onu yakından görmek istediğim için orada olurdu. Sonrasında Hakeem veya Shaq ile yürütebileceğimiz ikili oyunların neredeyse durdurulamaz olacağını düşünüyorum."

Kendisini tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kanıtlamış olan Curry; kariyerinde maç başına 24,7 sayı, 4,7 ribaund, 6,5 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla dört kez şampiyonluk yaşamış, bir kez Finaller MVP'si kazanmış ve iki kez de normal sezon MVP'si ödülünü evine götürmüştü.