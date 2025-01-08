Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, NBA kariyerinde "vaktinin dolmaya başladığını" itiraf etti.

ESPN ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Curry, NBA'den emekli olma konusunda içini döktü ve sona yaklaştığını bildiğini belirterek, kalan zamanını en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyledi:

"Bu işi elimden geldiğince uzun süre yapmak istiyorum. Ama vakit daralıyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Yorucu bir iş ama çok seviyorum. Oyun içinde bambaşka bir oyun söz konusu ve baskıyla başa çıkmak için biraz neşe bulmanız gerekiyor."

2009'da draft edilen ve kendi jenerasyonundan kalan son aktif oyunculardan biri olan Curry, son 15 senede Warriors'ı alt sıralardan spor dünyasının en değerli organizasyonlarından birine dönüştürdü.

Kariyerinde dört kez şampiyonluk yaşayan, 10 kez All-Star seçilen ve iki kez MVP ödülü alan Steph, bu sezon 29 maçta ortalama 22,8 sayı, 6,1 asist ve 4,9 ribaund kaydetti.