İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2688
  • EURO
    37,1099
  • ALTIN
    3031.1
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Stephen Curry en az 2 maç yok

NBA ekibi Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sol ayağındaki peroneal siniri zorlanması nedeniyle en az 2 maç kaçıracağını duyurdu.

29 Ekim 2024 Salı 11:10 - Güncelleme:
Stephen Curry en az 2 maç yok
ABONE OL

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sol ayağındaki peroneal siniri zorlanması nedeniyle en az iki maç kaçıracağını duyurdu.

Warriors, New Orleans Pelicans'a karşı oynanacak iki karşılaşmada da forma giyemeyecek olan Curry'nin Cuma günü yeniden değerlendirileceğini belirtti. Golden State ekibi, Cumartesi gecesi Houston Rockets ile karşılaşacak.

ESPN'den Kendra Andrews, Warriors'ın "muhtemelen birkaç maçı" Curry olmadan geçirmeye hazırlandığını bildirmişti.

Golden State, başlangıçta Warriors yıldızının Pazar günü LA Clippers'a karşı 112-104 kaybettiği maçta sol ayak bileği burkulması yaşadığını duyurmuştu. Sahada 27 dakika kalan Steph, 18 sayı ve 6 asist kaydetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.