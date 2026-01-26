İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Stephen Curry, NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında ilk 20'ye girmeyi başardı.

26 Ocak 2026 Pazartesi 15:38
Warriors'ın deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendiği maçta 26 sayı kaydeden Curry, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında 19. sıraya yükseldi.

NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan Curry, 26 bin 397 sayı ile John Havlicek'i (26 bin 395) geride bırakarak listede 19. sırayı Paul Pierce ile paylaştı.

37 yaşındaki oyuncu, listede 18. sırada bulunan San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ı (26.496) kovalayacak.

İLK 20'DEKİ NBA KARİYERİ DEVAM EDEN 5 OYUNCU, 36-41 YAŞ ARASINDA

NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.

İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.

- Zirvedeki isim, NBA'de 40 binler kulübünün ilk ve tek üyesi LeBron James

NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 786 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.

ALPEREN-DURANT İKİLİSİNİN UYUMU

Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen 37 yaşındaki Kevin Durant, normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncular listesinde 6. sırada bulunuyor.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets ile geçen yaz 2 yıllık sözleşme imzalayan Durant, efsane Alman oyuncu Dirk Nowitzki'yi (31 bin 560) geride bıraktı.

Durant, 32 bin 292 sayıyla listede 5. sırada bulunan Michael Jordan'ı geçmeyi hedefliyor.

Rockets ile geçen yaz 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu.

Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'ın Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefleyen Rockets'ın sezon sonundaki durumunu belirleyebilir.

- HARDEN VE WESTBROOK DA İLK 20'DE

Los Angeles Clippers'ın 36 yaşındaki yıldızı James Harden, 28 bin 764 sayı ile NBA tarihinin en skorer 9. oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sacramento Kings'in 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook ise 26 bin 930 sayı ile listede 15. sırada yer alıyor.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle:


OyuncuSayıYıl
1LeBron James42 bin 7862003-hala oynuyor
2Kerim Abdülcabbar38 bin 3871969-1989
3Karl Malone36 bin 9281985-2004
4Kobe Bryant33 bin 6431996-2016
5Michael Jordan32 bin 2921984-2003
6

Kevin Durant


2009-hala oynuyor

11Carmelo Anthony28 bin 2892003-2022
12Moses Malone27 bin 4091974-1995
13Elvin Hayes27 bin 3131968-1984
14Hakeem Olajuwon26 bin 9461984-2002
15

Russell Westbrook

Popüler Haberler
