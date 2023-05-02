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Spor

Stephen Curry, takım arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı

Golden State Warriors süperstari Stephen Curry'nin, Sacramento Kings'e karşı playoff ilk turunun 6. maçında alınan yenilgi sonrasında, takım arkadaşlarına 'ilham verici' bir konuşma yaptığı bildirildi.

2 Mayıs 2023 Salı 11:01 - Güncelleme:
Stephen Curry, takım arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı
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Curry'nin, Warriors'ın evinde Kings'e karşı ilk tur serisini 6. maçta bitirme şansı bulduğunda gösterdiği zayıf performans konusunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından, düşüncelerini takım arkadaşlarına pek kendisinden beklenmeyen bir biçimde aktardığı söylendi.

The Athletic'e göre takıma olan inancı üzerine konuşmuş olan Curry, ekip arkadaşlarına serinin son maçını kazanacak kapasitede olduklarını anlattı ve karşılığında kendisine tamamen güvenmelerini istedi.

Steph'in ayrıca takımdaki bazı oyuncuların duygularını bir kenara bırakmaları gerektiğini söylediği, ve bu ifadelerin doğrudan Jordan Poole ve Jonathan Kuminga gibi aldığı sürelerden ve rollerden memnun olmayan bazı oyunculara yönelik olduğu iddia edildi. Warriors yıldızının bu ifadelerini, Sacramento'ya giden takım otobüsünde yer alan herkesin görevine odaklanması gerektiğini belirterek vurguladığı açıklandı.

Warriors forveti Draymond Green, kendi podcasti 'The Draymond Green Show'da Curry'nin yaptığı konuşma hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ya düşeceğimiz, ya da yükseleceğimiz bir noktadaydık. O bu konuşmayı yaptığında, yükselmekten başka seçeneğimiz yoktu. Herkesin aynı hedefe odaklanmasını sağladı.

'Bu otobüse biniyorsanız, bu takıma karşı bir sorumluluğunuz var demektir. İster sıfır dakika oynayın, ister 40 dakika, fark etmez. Ne gerekiyorsa yapacaksınız. Elimizde bir fırsat var, zihninizi ve bedeninizi buna hazır edin. Geçen gece bizi rezil rüsva ettiler ve sezona asla bu şekilde veda edemeyiz.' demişti."

Curry bu konuşması sonrası, 7. maçta 50 sayı atarak Warriors'ı Kings karşısında galibiyete ve bir sonraki seriye taşımayı başarmıştı.

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