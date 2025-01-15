NBA Batı Konferansı'nda bu sezon gerilerde kalan ve lider Oklahoma City Thunder'la arasında 14 maçlık fark bulunan Golden State Warriros, takas dönemi kapanmadan kadroyu yenilemek istiyor.

Stephen Curry'nin yanına bir yıldız daha eklemek isteyen Warriors, NBA tarihinin en büyük takaslarından birine imza atabilir.

Daily Mail'de yer alan haberde Golden State Warriors'ın LeBron James veya Jimmy Butler için bir teklif yapabileceği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın, "Steph, takımın büyük bir hamle yapmasını istemiyor ancak perde arkasında olay tam tersi şekilde. Warriors yönetimi dikkat çekmek istiyor ve takas dönemi bitmeden önce LeBron James ve Jimmy Butler'ı kadroya katabilmek için görüşmeler yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Golden State Warriors'ın 2031 yılına kadar tüm birinci tur draft haklarının kendisinde olduğu hatırlatılırken olası bir takasta bunun kullanılabileceği kaydedildi.