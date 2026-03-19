19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • Stephen Curry'den iyi haber! Parkelere dönmeye hazırlanıyor
Spor

Stephen Curry'den iyi haber! Parkelere dönmeye hazırlanıyor

NBA ekibi Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry yaşadığı sakatlığın ardından Mart ayı bitmeden parkelere dönüş sinyali verdi.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Stephen Curry'den iyi haber! Parkelere dönmeye hazırlanıyor
Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin diz sakatlığı sonrası parkelere dönüşü için umut verici gelişmeler yaşanıyor.

30 Ocak'tan bu yana forma giyemeyen Curry'nin Mart ayı bitmeden sahalara dönmesi bekleniyor.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Curry Boston'da gerçekleştirdiği antrenmanda koşu, yön değiştirme ve hafif temas içeren hareketleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

En önemli gelişme ise yıldız oyuncunun son haftalarda yaşadığı diz şişliği probleminin ortadan kalkmış olması. Daha önce bu sorun nedeniyle PRP tedavisi gördüğü belirtilen Curry'nin, artık kondisyonunu artırmaya ve dizine yeniden güven kazanmaya odaklandığı ifade ediliyor.

ESPN sunucusu Malika Andrews ise Curry'nin dönüş zamanlamasının büyük ölçüde ağrı toleransına bağlı olacağını belirtti.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Curry, 27.2 sayı, 3.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla oynuyor.

