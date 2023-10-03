Stephen Curry'den olimpiyat sorusuna yanıt

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, 2024 Paris Olimpiyatları'nda oynamayı kabul eden LeBron James ve Kevin Durant gibi diğer yıldızlarla birlikte oynamak istediğini söyledi.

ABD Milli Takımı'nın art arda ikinci FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya alamaması nedeniyle, 2024 Paris Olimpiyatları için yıldız oyuncular şimdiden birlik olmaya karar verdi.

Phoenix Suns yıldızları Kevin Durant ve Devin Booker'ın kadroda yer almayı planladıklarını açıklamasının ardından, Curry de bu isimler arasında yer almak istediğini doğruladı:

"HER ŞEY AYNI KALIRSA OYNAMAK İSTERİM"

"Birkaç kişiyle bunun hakkında konuşmuştum. Her şey aynı kalırsa, oynamak isterim. Bu daha önce parçası olmadığım tek şey. Ayrıca ABD Takımının kendisini dünyada yeniden dominant olarak gösterme fırsatı olacağının da farkındayım. Bu yüzden kesinlikle bunun bir parçası olmak isterim. Umarım işler bu şekilde ilerler."

Henüz kariyerinde Olimpiyatlarda oynamamış olan Curry, FIBA Dünya Kupası'nda 2010 ve 2014'te olmak üzere iki kez ABD Takımı adına forma giymiş ve her ikisinde de altın madalyayı kazanmayı başarmıştı.