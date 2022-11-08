Stephen Curry'den sezon rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Sacramento Kings'i 116-113 yenerek beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.
Warriors'ta Stephen Curry, 47 sayıyla sezon rekorunu kırarak yedi üçlük isabeti buldu.
Galibiyete, Andrew Wiggins, 25 sayı ve Klay Thompson ise 16 sayılık katkı verdi.
Sacramento Kings'te ise De'Aaron Fox'un 28 ve Malik Monk'un 24 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 100-108
Orlando Magic-Houston Rockets: 127-134
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 112-103
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 129-122
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 100-88
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 117-98
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 107-110
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 111-97
Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 106-109
Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 107-120
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 109-115
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 96-94
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 116-113
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 139-116
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 119-117