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Spor

Stephen Curry'den sezon rekoru

Golden State Warriors'ın, Sacramento Kings'i 116-113 yendiği maçta, Stephen Curry 47 sayıyla sezon rekorunu kırarak yedi üçlük isabeti buldu.

8 Kasım 2022 Salı 12:29 - Güncelleme:
Stephen Curry'den sezon rekoru
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Sacramento Kings'i 116-113 yenerek beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Warriors'ta Stephen Curry, 47 sayıyla sezon rekorunu kırarak yedi üçlük isabeti buldu.

Galibiyete, Andrew Wiggins, 25 sayı ve Klay Thompson ise 16 sayılık katkı verdi.

Sacramento Kings'te ise De'Aaron Fox'un 28 ve Malik Monk'un 24 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

SONUÇLAR:

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 100-108

Orlando Magic-Houston Rockets: 127-134

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 112-103

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 129-122

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 100-88

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 117-98

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 107-110

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 111-97

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 106-109

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 107-120

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 109-115

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 96-94

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 116-113

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 139-116

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 119-117

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