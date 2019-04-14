14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Stephen Curry'den tarihi performans

Golden State Warriors'ın yıldızı Curry, Los Angeles Clippers'ı 121-104 yenerek 1-0 öne geçtikleri NBA Batı Konferansı ilk tur serisi maçında play-off'ların en fazla üç sayı isabeti kaydeden oyuncusu oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA play-off'ları 4 maçla başladı. Son şampiyon Warriors'ın Clippers'ı 121-104 yendiği NBA Batı Konferansı ilk tur serisi birinci maçında galibiyette başrol oynayan yıldız basketbolcu Stephen Curry, sergilediği performansla tarihe geçti.
 
Karşılaşmayı 38 sayı, 15 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Curry, play-off'ların en fazla üç sayı kaydeden basketbolcusu oldu. Mücadelede üç sayı çizgisinin gerisinden 8 kez başarılı olan yıldız oyuncu, 386 isabete ulaşarak bu alanda Ray Allen'ı (385) geride bıraktı.
 
Warriors'ta Kevin Durant 23, Draymond Green 17, Klay Thompson 12 sayı attı.
 
Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 26, Lou Williams'ın 25 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
 
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
 
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 102-111 (0-1)
 
Toronto Raptors-Orlando Magic: 101-104 (0-1)
 
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 121-104 (1-0)
 
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 96-101 (0-1)

Rusya´da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA