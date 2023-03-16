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Spor

Stephen Curry'nin 50 sayısı yenilgiyi önleyemedi

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 50 sayısına karşın Los Angeles Clippers'a 134-126 mağlup oldu.

16 Mart 2023 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Stephen Curry'nin 50 sayısı yenilgiyi önleyemedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'ı 134-126 yendi.

Ligde son üç maçını kazanan Clippers, Stephen Curry'nin 50 sayısına karşın son şampiyon Golden State Warriors'ı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Clippers'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Paul George 24 sayı, 2 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Ivica Zubac 19 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Stephen Curry'nin 50 sayı, 2 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jordan Poole 19, Klay Thompson 15 sayıyla oynadı.

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