Stephen Curry'nin 50 sayısı yenilgiyi önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'ı 134-126 yendi.

Ligde son üç maçını kazanan Clippers, Stephen Curry'nin 50 sayısına karşın son şampiyon Golden State Warriors'ı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Clippers'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Paul George 24 sayı, 2 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Ivica Zubac 19 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Stephen Curry'nin 50 sayı, 2 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jordan Poole 19, Klay Thompson 15 sayıyla oynadı.