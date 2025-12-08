İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,566
  • EURO
    49,6409
  • ALTIN
    5765.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stephen Curry'nin dönüş tarihi belli oldu
Spor

Stephen Curry'nin dönüş tarihi belli oldu

Golden State Warriors'ın guardı Stephen Curry, yaşadığı sakatlık sürecinde önemli bir aşama kaydetti başarılı oyuncunun çarşamba günü takımın yapacağı antrenmana katılabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
Stephen Curry'nin dönüş tarihi belli oldu
ABONE OL

Golden State Warriors guardı Stephen Curry, 26 Kasım'da Houston Rockets maçında sol quadriceps bölgesinde kontüzyon ve kas zorlanması yaşamış, ardından son dört karşılaşmayı kaçırmıştı. Takım tarafından yapılan son kontroller, yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini gösterdi.

Yeniden değerlendirme sonrası yapılan açıklamaya göre Curry, iyileşme sürecinde kayda değer bir aşama kaydetti ve Bay Area'da bireysel saha çalışmalarına başladı. Warriors, yıldız guardın çarşamba günü takımın evde yapacağı ilk antrenmanın belirli bölümlerine katılabileceğini belirtti.

Curry'nin dönüş takvimi netleşmese de, takımın beklentisi sürecin doğru yönde ilerlediği yönünde.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.