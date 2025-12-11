Stephen Curry'nin dönüş tarihi belli oldu

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, sol quad sakatlığı nedeniyle kaçırdığı beş maçın ardından Cuma günü Minnesota Timberwolves karşısında sahaya dönmeye hazırlanıyor.

Warriors, Curry'nin Çarşamba günü Chase Center'daki antrenmanın tamamında yer aldığını açıkladı.

Teknik direktör Steve Kerr, antrenman sonrası Curry'nin durumunu doğruladı. NBA Kupası fikstürü nedeniyle dört gündür maç yapmayan Warriors'ın bu boşluk, yıldız oyuncunun iyileşme sürecine ek zaman sağladı.

Kerr, "Cuma günü için günü gününe bakıyoruz ama iyi görünüyor," ifadelerini kullandı.

Curry'nin yokluğunda Warriors 3-2'lik bir performans ortaya koydu; özellikle Doğu turunda 2-1'lik bir derece elde etti. Takım, Philadelphia, Cleveland ve Chicago'yu Curry olmadan mağlup etmeyi başardı.

Curry, 26 Kasım'da Houston karşısında quad sakatlığı yaşamıştı ve üç maçlık deplasman sürecinde Bay Area'da sağlık ekibiyle çalışmıştı. Bu, Curry'nin bu sezonki ikinci yokluğu; Ekim ayında ağır bir hastalık nedeniyle üç maç kaçırmıştı.

NBA sezonunu oynayan Curry, hâlâ elit bir seviyede üretim yapıyor. Sezon boyunca %39.1 üçlük isabeti, 4.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bu sezon çıktığı 16 maçın 7'sinde 30+, üçünde ise 40+ sayı attı.