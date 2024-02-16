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Spor

Stephon Marbury: Shai, Kanada tarihindeki en iyi oyuncu

NBA'in eski yıldızı Stephon Marbury'den Oklahoma City Thunder'ın başarılı oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander için övgü dolu sözler kullandı.

16 Şubat 2024 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Stephon Marbury: Shai, Kanada tarihindeki en iyi oyuncu
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NBA'in eski yıldızlarından Stephon Marbury, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın Kanada tarihindeki en iyi basketbol oyuncusu olduğunu söyledi.

'Ball Don't Stop' isimli podcast'te konuşan Marbury'ye göre hiçbir Kanadalı basketbolcu, henüz altıncı sezonunda olan Shai'den daha iyi olamadı:

"Shai daha şimdiden Kanada'dan çıkmış en iyi oyuncu. Daha önce onun gibi yetenekleri olan birini görmemiştik. Hem oldukça farklı hem de istikrarlı. Her gece hem kendisi hem de takım arkadaşları için hep belli bir düzeyin üstünde performans gösteriyor. Topla yeteneği ve sahada istediği yere gidebilmesi muazzam."

Gilgeous-Alexander bu sezon 53 maçta 31.1 sayı, 6.5 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

  • Shai Gilgeous-Alexander
  • Stephon Marbury
  • Kanada

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