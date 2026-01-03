Sterling İngiltere'den vazgeçmiyor

Son gelişmelere göre Raheem Sterling'in İngiltere kariyeri henüz sona ermiş değil. Sezonun ilk yarısında Chelsea'de forma şansı bulamayan eski Manchester City yıldızı, takımda tutunmakta zorlanırken sezon bitmeden kulüpten ayrılma ihtimali giderek güçleniyor.

Chelsea yönetimi, Sterling'in durumu konusunda net bir tavır ortaya koydu. Kulüp, Ocak transfer döneminde oyuncunun Londra'dan ayrılması ihtimali üzerine aktif görüşmeler yürütüyor. Standard gazetesinin haberine göre, West Ham ile yapılan temaslar, Chelsea'nin doğrudan satışta ısrar etmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Öte yandan Sterling, forma şansı bulamasa da kulüpten ciddi bir gelir elde etmeye devam ediyor. Güvenilir finans sitesi Capology verilerine göre İngiliz futbolcu, Chelsea'de sezon başına 16,9 milyon sterlin kazanıyor.