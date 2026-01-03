İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sterling İngiltere'den vazgeçmiyor

Chelsea'de gözden düşen Raheem Sterling için ocak planı netleşiyor. West Ham defteri kapanırken, yıldız oyuncu Premier Lig'den ayrılmaya da sıcak bakmıyor.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Sterling İngiltere'den vazgeçmiyor
ABONE OL

Son gelişmelere göre Raheem Sterling'in İngiltere kariyeri henüz sona ermiş değil. Sezonun ilk yarısında Chelsea'de forma şansı bulamayan eski Manchester City yıldızı, takımda tutunmakta zorlanırken sezon bitmeden kulüpten ayrılma ihtimali giderek güçleniyor.

Chelsea yönetimi, Sterling'in durumu konusunda net bir tavır ortaya koydu. Kulüp, Ocak transfer döneminde oyuncunun Londra'dan ayrılması ihtimali üzerine aktif görüşmeler yürütüyor. Standard gazetesinin haberine göre, West Ham ile yapılan temaslar, Chelsea'nin doğrudan satışta ısrar etmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Öte yandan Sterling, forma şansı bulamasa da kulüpten ciddi bir gelir elde etmeye devam ediyor. Güvenilir finans sitesi Capology verilerine göre İngiliz futbolcu, Chelsea'de sezon başına 16,9 milyon sterlin kazanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.