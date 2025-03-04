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Spor

Steve Kerr: Hakemlerimize adım hatalarını çalmayı öğretmiyoruz

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, NBA hakemlerinin adım hatalarını (steps) daha sık çalması gerektiğini söyledi.

HABER MEREZİ4 Mart 2025 Salı 12:47 - Güncelleme:
Steve Kerr: Hakemlerimize adım hatalarını çalmayı öğretmiyoruz
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Kerr, Warriors'ın Charlotte Hornets'ı 119-101 mağlup ettiği maçın üçüncü çeyreğinde, açık bir adım hatasının çalınmamasına tepki göstererek teknik faul aldı. Tecrübeli koç, tribünlerdeki birçok taraftarın da aynı pozisyonda adım hatası beklentisiyle tepki verdiğini belirtti.

"Bu ligde neden hakemlerimize adım hatalarını çalmayı öğretmiyoruz, anlamıyorum," diyen Kerr, "Hakemler harika bir iş çıkarıyor, çok çalışıyorlar ve iyi iletişim kuruyorlar. Ancak her maçta en az beş ya da altı adım hatasının göz ardı edildiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kerr, bu sorunun sadece rakip takımlarla sınırlı olmadığını, kendi oyuncularının da aynı hataları yaptığını söyledi.

"Son Philadelphia 76ers maçını izlediğimde takımımızın dört kez adım hatası yaptığını gördüm. Hiçbiri çalınmadı," diyen Kerr, ligin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kerr, bu konudaki eleştirilerini daha önce de dile getirmişti. Eski bir NBA oyuncusu olarak, ligin adım hatalarına karşı daha tutarlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

"Tüm oyun ayak hareketleri üzerine kurulu. Adım hatalarını tespit edip cezalandırmalıyız ama bunu yapmıyoruz. Nedenini gerçekten anlayamıyorum. Hakemlerimiz harika, ancak oyun kurallarına uygun şekilde adımları takip etmek, oyunun kalitesini artıracaktır."

  • Golden State Warriors
  • Steve Kerr

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