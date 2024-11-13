Steve Kerr: Klay, Dallas'a gitmekle doğru kararı verdi

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, The Athletic'ten Anthony Slater'a Thompson'ın ayrılışı hakkında konuştu ve eski oyuncusunun doğru kararı aldığına inandığını açıkladı:

"Bir koç olarak her zaman geriye dönüp baktığınızda, 'Keşke bunu yapsaydım veya şunu söyleseydim' dediğiniz şeyler olur. Ama beni geceleri uykusuz bırakan hiçbir şey yok. Herkesin hayatı ve kariyer çizgisi farklıdır. Bence Klay, Dallas'a gitmekle doğru kararı verdi. Onu son birkaç yıldır gördüğümde, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyordum."

Kerr, Haziran sonlarında Manhattan Beach'te birlikte kahvaltı ettiklerinde Thompson'ın kalmasını sağlamaya çalıştığını, ancak Warriors dönemini uzatmaya karar verirse benchten gelmek durumunda olduğunu belirttiğini de aktardı:

"Kahvaltının sonunda, 'Sanırım zamanı geldi. Dallas'a gideceğim.' dedi. Kendisini çok iyi anlıyordum. Bazen yeni bir başlangıç sağlıklı olabilir. Bence bu onun için doğru karardı."

2011 NBA Draftı'nın 11. sırasından kendisini draft eden takımda geçirdiği 13 sezonun ardından Thompson, geçtiğimiz yaz Mavericks'e üç yıllığı 50 milyon dolarlık bir anlaşmayla imza ve takas yoluyla katıldı.