Steven Caulker: 2 ya da 3 farka çıkartabileceğimiz pozisyonlar vardı

Fatih Karagümrük'te Steven Caulker, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a 2-1 kaybettikleri mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Steven Caulker, "İlk yarıda da aslında kendimize göre iyi performans sergilemedik. İstediğimiz sonucu alamadık. Çok iyi oynadığımızı da düşünmüyorum. İstanbulspor'u tebrik ederim." dedi.

30 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Çok üzgünüz. 2 ya da 3 farka çıkartabileceğimiz pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik bunları. Artık önümüze bakıp daha iyi performans sergilemeliyiz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var." diye konuştu.