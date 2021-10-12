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Spor

Steven Caulker: Pereira beni istemedi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak Pereira'nın istememesi nedeniyle Gaziantep'e transfer olan Steven Caulker, sarı lacivertlilere transfer süreci ve milli takım tercihi hakkında konuştu.

12 Ekim 2021 Salı 19:26 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 19:26
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Fenerbahçe'deki ayrılık sürecinin ironik bulduğunu ifade eden Caulker, İskoç basınına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Fenerbahçe'de Erol Bulut beni gerçekten istedi ancak kulüp transferi bitiremedi. Bu yaz ise transfer gerçekleşti ancak yeni teknik direktör beni istemedi. Bu gerçekten ironik." diye konuştu.

"DEĞİŞİK BİR FUTBOL KARİYERİM OLDU"

Milli takım tercihi hakkında da konuşan Caulker, "Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra İskoçya Teknik Direktörü Clarke'ı aradım. Milli takım konusunu ilk ağızdan duymak istedim. Bana açıkça defans oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi ve saygı duydum. Clarke, daha sonra, Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gelerek beni izleyemediğini söyledi. Daha sonra gelip izleyebileceğini ancak şu noktada kararının net olduğunu belirtti. ,

Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır. Değişik bir futbol kariyerim oldu. Bir ülkenin tarihinde yer alabilme fikri beni heyecanlandırıyor. Sierra Leone'yi de bu yüzden seçtim." dedi.

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