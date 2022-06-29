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  • Steven Caulker'a büyük tepki! Jorge Jesus sadece 20 dakika dayanabildi
Spor

Steven Caulker'a büyük tepki! Jorge Jesus sadece 20 dakika dayanabildi

Steven Caulker, Fenerbahçe'nin Al-Shamal'ı 4-2 yendiği maçta tepkilerin hedefi oldu. Teknik direktör Jorge Jesus sergilediği başarısız performansla tepki çeken Steven Caulker'ı sadece 20 dakika sahada tuttu. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Haziran 2022 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Al-Shamal ile karşılaştığı maça Steven Caulker damga vurdu. 46. dakikada oyuna giren ve performansıyla tepki çeken Steven Caulker 76. dakikada sahadan alındı.

JORGE JESUS, STEVEN CAULKER'IN BİLETİNİ KESTİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Al-Shamal'ı 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde 46. dakikada oyuna giren Steven Caulker başarısız performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Jorge Jesus ise Caulker'ı sadece 20 dakika sahada tuttu ve 76. dakikada oyundan aldı.

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde bedelsiz olarak transfer edilen Steven Caulker, Fenerbahçe'de şans bulamayarak 2 ay sonra Gaziantep FK'ya kiralık olarak gönderildi ve bu yaz sarı-lacivertlilere geri döndü.

STEVEN CAULKER, SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada birçok sarı-lacivertli taraftar Steven Caulker'e tepki gösterdi. İşte taraftarların Caulker için yaptıkları paylaşımlardan bazıları:

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