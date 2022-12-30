İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2022 Cuma / 7 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7214
  • EURO
    19,9663
  • ALTIN
    1095.23
  • BIST100
    5517.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Steven Caulker'ın sözleşmesi feshedildi
Spor

Steven Caulker'ın sözleşmesi feshedildi

Fatih Karagümrük, 31 yaşındaki stoper Steven Caulker ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA30 Aralık 2022 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Steven Caulker'ın sözleşmesi feshedildi
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, 6 lig maçında forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.