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Spor

Steven Gerard Aston Villa için Londra'ya geldi

Steven Gerrard Aston Villa ile son detayları görüşmek için trenle Londra'ya geldi. Tarafların resmi açıklamayı haftasonuna kadar yapması bekleniyor.

11 Kasım 2021 Perşembe 08:30 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:30
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Rangers'taki başarılı kariyerinin ardından Steven Gerrard, yeni takımıyla anlaşma sağlamak için Londra'ya ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Dean Smith'in görevinden ayrılmasının ardından Aston Villa'dan teklif alan Steven Gerrard, Premier Lig'e dönüş yapmaya hazırlanıyor. 41 yaşındaki Gerrard'ın Aston Villa'dan aldığı teklifin ardından kulüp yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirmek için Londra'ya giriş yaptığı görüntüler sosyal medyaya sızdı.

İngiliz basını Gerrard'ın teklifi kabul ettiğini ve Liverpool efsanesinin sadece imza atmak için Londra'ya geldiğini okuyucularıyla paylaşıyor.

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