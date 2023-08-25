Konyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 34 yaşındaki Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da da top koşturan 34 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Nzonzi, kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC'de oynayan Nzonzi, 53 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk da yaşayan tecrübeli futbolcu, Konyaspor'da 37 numaralı formayı terletecek.