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Spor

Steven Nzonzi yeniden Süper Lig'de! Yeni adresi Konyaspor

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 34 yaşındaki Fransız oyuncu Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Steven Nzonzi yeniden Süper Lig'de! Yeni adresi Konyaspor
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Konyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 34 yaşındaki Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da da top koşturan 34 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Nzonzi, kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC'de oynayan Nzonzi, 53 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk da yaşayan tecrübeli futbolcu, Konyaspor'da 37 numaralı formayı terletecek.

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