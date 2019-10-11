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Steven Nzonzi'den ayrılık açıklaması: Ben Galatasaray’da mutluyum

G.Saray’ın Fransız futbolcusu, ayrılık haberleri karşısında son derece net bir duruş sergiledi.

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Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınından Tuttosport, Torino’nun Nzonzi’ye talip olduğunu ve devre arasında transfer teklifi yapmaya hazırlandığını yazmıştı. Haberde tecrübeli futbolcunun da Türkiye’de aradığını bulamadığı ve İtalya’ya dönmeye sıcak baktığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialara yanıt veren Nzonzi, GSTV’ye yaptığı açıklamada “Ben Galatasaray’da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın” dedi.

Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray’dan 3 milyon 250 bin euro garanti ücret alıyor. Roma’yla Galatasaray’ın yaptığı anlaşmaya göre Cim-Bom sezon sonunda 500 bin euro daha ödemesi durumunda Nzonzi’yi 1 sezon daha kiralama hakkına sahip olacak. Yıldız futbolcu, son dönemde kötü bir grafik sergileyen Sarı-Kırmızılı takımda ayakta kalmayı başaran isimlerden biri olmuştu. Taraftarlar da onun ayrılmasını istemiyor.

(Akşam)

 

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