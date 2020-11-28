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Spor

Stjepan Tomas: Bireysel çok hata yaptık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray maçının ardından, takımının hücumda eksik kaldığını ve bireysel çok hata yaptığını söyledi.

IHA28 Kasım 2020 Cumartesi 22:58 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:58
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Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 4-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Stjepan Tomas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Golden sonra gardımız düştü. Hücumda çok etkisiz kaldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bireysel hatalar çok yaptık. Değişikliklerle toparlama çalıştık ancak bireysel hatalarla çok kötü gardımız düştü ve üzüldük. Remy bu hafta son iki gün antrenmana çıktı. Bunun için Skoda’yı tercih ettik. Fernando toparlamaya başladı o da bize katkı verecektir. Maalesef bugün kötü oynadık."

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