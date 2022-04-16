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Spor

Stjepan Tomas: Fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 23:52 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 23:52
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Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, açıklamalarda bulundu. İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Tomas, "Bugün burada puanlar kaybettik. İlk pozisyonda gol yedik ardından reaksiyon gösterdik. Oyun kontrolü bizdeydi. Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı. İkinci yarı iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Kırmızı kart ve penaltı ile gardımız düştü. Oyuncularımı sergiledikleri oyundan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tomas, küme düşme hattındaki durumlarıyla ilgili olarak ise, "Biz matematiksel olarak küme düşmedik. Mücadele edeceğiz. Şimdi Gaziantep'te bir deplasmanımız var. İyi hazırlanarak kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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