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Spor

Stjepan Tomas hedef yükseltti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 'Moralimiz yerinde. Şimdi hedef biraz daha yükseldi. Gözümüz yukarıda, alt tarafa bakmadan devam edeceğiz.' dedi.

IHA29 Ekim 2020 Perşembe 20:19 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 20:19
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Yeşil- Mavili ekip evinde karşı karşıya geleceği Kayserispor hazırlıklarını Mehmet Cengiz tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Stjepan Thomas, takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini, evlerinde 3 puan alıp bu seriye devam etmek istediklerini dile getirdi. Thomas, "Moralimiz yerinde. Şimdi hedef biraz daha yükseldi. Gözümüz yukarıda, alt tarafa bakmadan devam edeceğiz. Kayserispor maçında 3 puan alabilirsek bu bizi daha da yukarılara taşıyacak. Bu bizim için çok önemli. Son iki maçta 6 puan aldık. 4 maçtır da kaybetmiyoruz. Seriyi bozmamak ve buna devam etmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah Kayserispor maçında 3 puan alacağız. Bu maçın ardından 3 hafta müsabaka oynamayacağız. Bu arada bir kamp yapabiliriz. O arada daha iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

Cumhuriyetin 97. yılını kutlayan teknik direktör Stjepan Thomas, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum" dedi.

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