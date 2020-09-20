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Spor

Stjepan Tomas: Kasımpaşa maçı hak etti

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getiren Tomas, 'İlk golden sonra toparlandık ancak Kasımpaşa maçı hak etti' dedi.

IHA20 Eylül 2020 Pazar 20:16 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 20:16
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Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, “İlk golü yedikten sonra toparlandık ama ikinci golden sonra düştük. Toparlanacağız” dedi.

Süper Lig’in 2. haftasında, Kasımpaşa karşısından sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas, mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getiren Tomas, "İlk golü yedikten sonra toparlandık. 

Topa sahip olduk ve birkaç pozisyona girdik. Tunay Torun’un direkten dönen bir şutu var. İkinci yarıda da birkaç pozisyon ürettik ama atamadık. Kasımpaşa’nın ikinci golünden sonra ise oyundan düştük. Toparlanacağız. Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puan alacağız. Kasımpaşa galibiyeti hak etti. Onları tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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