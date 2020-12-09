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Spor

Stjepan Tomas: Yaşananları gördüm, şoke oldum

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırıya tepki gösterdi, 'Sahada böyle şeyler görmek istemiyoruz, Başakşehir'in yanındayız' dedi.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:15
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Süper Lig ekibi Rizespor'un teknik patronu Stjepan Tomas, dün Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmasına tepki gösterdi. Tomas, "Yaşananları gördüm, şoke oldum. Futbolda böyle şeyler olmamalı. Böyle şeyleri sahada görmek istemiyoruz. Başakşehir'in yanındayız. Tüm dünya da Başakşehir'in yanında. İnşallah ileride böyle olayları görmeyeceğiz" diye konuştu.

Çaykur Rizespor kaptanı Fernando Boldrin de "Futbolda ırkçılığa yer yok. Irkçılığa hiçbir zaman izin verilmemeli" ifadelerini kullandı. Oyunculardan Godfred Donsah ise "Sporda ve hayatın tüm alanlarında yapılan ırkçılığa karşıyız" dedi.

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