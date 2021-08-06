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  • St.Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson'dan Galatasaraylı yıldıza övgüler
Spor

St.Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson'dan Galatasaraylı yıldıza övgüler

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalan St.Johnstone'da Teknik Direktör Callum Davidson açıklamalarda bulundu.

6 Ağustos 2021 Cuma 00:44 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 00:44
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Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu belirten Davidson, rövanşa turu geçmek istediklerini kaydetti.

Sarı kırmızılı takımda Kerem'in çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten İskoç ekibinin Teknik Direktörü Callum Davidson, "Gerçekten bizim için çok iyi sonuç. İki takımın da pozisyonları vardı. İstanbul'dan bu sonuçla ayrılmak oldukça iyi. İkinci maç, elbette zor olacak. Galatasaray, çok iyi bir takım. Bir şansımız varsa turu geçmeye çalışacağız. Galatasaray iyi oyunculara sahip. 7 numaraları (Kerem Aktürkoğlu) çok iyi futbolcu, onu durdurmaya çalıştık. Maça onlar iyi başladı ama dakikalar ilerledikçe biz de kendimizi gösterdik. Sonuçtan mutluyum. İkinci tur için çalışacağız. Oyun planımız değişmeyecek." dedi.

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