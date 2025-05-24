İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2025 Cumartesi / 27 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stoilov: Bireysel kalite skoru belirledi
Spor

Stoilov: Bireysel kalite skoru belirledi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Stoilov: Bireysel kalite skoru belirledi
ABONE OL

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Stoilov, "Öncelikle iki takım adına da iyi bir maçtı. Ama biz golleri yedik rakipse bu golleri kurtardı. Bireysel kalite farkından bahsedebiliriz. Ama hırs anlamında iyiydik. Bu skor bize bir realiteyi de gösteriyor.

Gelecek sezonla ilgili daha güçlü hazırlık yapmalıyız. Sakatlıklar sezon içerisinde bizim ritmimizi bozdu, geriye attı. Galatasaray, fırsat buluyor ve golü buluyor. Bu, Galatasaray'ın kalitesini gösteriyor. Biz fırsatlardan yararlanamadık. Analizlerimizi yapacağız. Seneye en güçlü başlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.