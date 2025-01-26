Stoilov: Bunun üzerine çalışmalıyız

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Stoilov, "Gerçekten muhteşem bir ilk yarı oynadık. Minimum bir gol daha bulmamız gerekiyordu. 3-4 fırsattan yararlanamadık. İkinci yarıyla birlikte iki oyuncumuzun bireysel hatalardan dolayı asist gibi oldu onlara, oradan golü buldular. Ondan sonra Fenerbahçe gibi kaliteli bir takım, oyunun kontrolünü alıyor. Arka arkaya iki gol daha yedik. Bunun üzerine çalışmalıyız. Oyunun hiçbir anında konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Mücadele ve kalitemizi gösterme anlamında iyi bir maçtı ama istediğimiz sonucu maalesef alamadık." dedi.

Göztepe'nin iç saha ve deplasmanlardaki performans farkı sorulan Stoilov, "Bence performans anlamında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Genç ve yeni bir takım olmamızla ilgili olabileceğini düşünüyorum aradaki farkın. Biraz daha öz güvenli olmamız gerekiyor deplasmanlarda. Bence iyi yoldayız. Evimizde ve deplasmanlarda aynı seviyeye gelmemiz için önümüzde çok fazla zaman yok." sözlerini sarf etti.