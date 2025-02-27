Stoilov: Kupadaki sistem adil değil

Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe'ye 5-0 mağlup oldu.

İzmir ekibi bu sonuçla puanını 9'a yükselterek adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa ise kupada grup etabını puansız tamamladı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta 9 puan toplayarak görevlerini yerine getirdiklerini belirten Stanimir Stoilov, "Bizim için ciddi bir oyun sergilemek önemliydi bunu başardık ve mutluyuz. Grup aşamasında 9 puan topladık. Kupadaki görevimizi yerine getirdik. Şu an kupadaki sistemi tam olarak anlamış değilim. Tüm maçları kazandık ama rakibimizle oynama şansımız olmadığı için ikinci olduk. Bizim gibi takımlar için adil bir düzen olduğunu düşünmüyorum. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki turlara ve maçlara bakacağız. Kasımpaşa gençlerle oynadı. Onlar da gelecek vadeden iyi oyuncular. Önceki iki maçlarını izledim. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı