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Spor

Stoilov: Trabzonspor finale çıkmayı hak etti

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
Stoilov: Trabzonspor finale çıkmayı hak etti
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilerek elenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, rakiplerinin finale çıkmayı hak ettiğini belirterek, kupayı kazanmalarını umut ettiğini söyledi.

"UMARIM KUPAYI ALIRLAR"

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Trabzonspor'u tebrik etmek istediğini belirterek, "Finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar. İlk 15 dakika iyi başladık önemli fırsatlar yakaladık bunları gole çeviremedik. Ardından Trabzonspor, kontrataklarla pozisyonlar üretmeye başladı. Bu bölümde oyuncularım öz güven kaybı yaşadılar." dedi.

"O GÜN İYİ OLANIN YANINDADIR ŞANS

Oyuncuların maçın önemi nedeniyle bir baskı altında oynadığını ifade eden Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp tarihi açısından önemini biliyorlardı. Bizim seviyemiz burada. Türkiye'nin en iyi 4 takım arasına girmekti. Çok fazla eksiğimiz vardı kaliteli oyuncularımız anlamında. Bu da maç içinde bazı pozisyonlarda hissedildi. İlk golü Trabzonspor, şanslı şekilde buldu. Ama futbolda o gün iyi olanın yanındadır şans. Sezonun geride kalan bölümünde ortalardayız, daha iyisini yapmalıyız. Oyuncularımız şu ana kadar verdiklerinden daha çoğunu vermeli, yukarıda pozisyona dönmemiz gerekiyor."

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