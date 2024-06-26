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Spor

Stojkovic: Bu bir hayal kırıklığı

Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic, Danimarka karşısında aldıkları beraberlikle turnuvaya veda ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Stojkovic: Bu bir hayal kırıklığı
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Sırbistan Teknik Direktörü Stojkovic, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda Danimarka ile Münih Futbol Arena'da yaptıkları maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça Danimarka'nın avantajlı başladığını ifade eden Sırp teknik adam, "Artık eve dönüyoruz. Tabii ki bu bir hayal kırıklığı. Danimarka, beraberliğin onlara yaradığını bilerek maça çıktı. Grupta üç takımın da eşit şansı vardı. Bu futbol. Bence takımımızla gurur duymalıyız. Buraya gelerek bizi destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Bize büyük bir destek oldular." diye konuştu.

Pozisyonlara girmelerine rağmen gol atamadıklarını aktaran Stojkovic, "Danimarka çok güçlü bir takım. Buna rağmen maç çekişmeli geçti. Üç ya da dört pozisyonumuz var. Atacağımız bir gol her şeyi değiştirirdi. Ancak bunu başaramadık." dedi.

Sırbistan, EURO 2024'te İngiltere, Danimarka ve Slovenya'nın yer aldığı C Grubu'nu 2 puanla sonuncu tamamlayarak turnuvaya veda etti.

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