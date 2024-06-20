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Spor

Stojkovic: Maçın sonuna kadar kendimize inandık

Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, Slovenya karşısında aldıkları 1-1'lik beraberlik sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

20 Haziran 2024 Perşembe 22:00 - Güncelleme:
Stojkovic: Maçın sonuna kadar kendimize inandık
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EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçtan hiç vazgeçmediklerini söyleyen Stojkovic, "Maçtan hiç vazgeçmedik, maçın sonuna kadar kendimize inandık. Çok fazla pozisyon yarattık ama 90 dakika boyunca gol atamadık. Ama hiç durmadık, Slovenya'ya kaybetmeyi kabul etmedik ve bunun karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Beraberlik golünü atan Luka Jovic'i öven Stojkovic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Luka Jovic inanılmaz bir oyuncu. Onun performansından mutluyum. Biraz boşluk bulabildiği zaman çok tehlikeli olabiliyor. Gol attığı için oldukça memnunum, hem takım için hem de kendi öz güveni için."

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