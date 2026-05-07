  Stoper için aday dünya devinden! Beşiktaş'ın gözü Raul Asencio'da
Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, İspanyol devi Real Madrid forması 23 yaşındaki Raul Asencio için düğmeye bastı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ7 Mayıs 2026 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında etkin bir rol almak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı'nın 5 transfer yapacaklarını açıklamasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, önceliğini stoper takviyesi olarak belirledi.

Bu doğrultuda, Lens'ten Malang Sarr ve Monaco'dan Thilo Kehrer'i gündemine alan Beşiktaş için dikkat çekici bir transfer gelişmesi daha duyuruldu.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fichajes'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Real Madrid forması giyen Raul Asencio için yaklaşık 20 milyon euro'luk teklif yaptı.

EVERTON DA TALİP

Beşiktaş ile birlikte Premier Lig ekibi Everton'ın da İspanyol stoper için benzer bir teklif yaptığı belirtildi.

REAL MADRID'IN BEKLENTİSİ

Real Madrid'in ise teklifi yeterli bulmadığı ve transfer operasyonu için beklentisinin 40 milyon euro olduğu haberde yer alan bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maçta görev alan Raul Asencio, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Real Madrid ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

