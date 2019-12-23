Stopere Wilson, sola Arana

Star Spor 23.12.2019 00:20 - Güncelleme: 23.12.2019 00:20

CİM-BOM’DA devre arası transferi için hazırlıklar sürerken, Portekiz ve Brezilya basını iki oyuncunun ismini gündeme taşıdı. O Jogo, Luyindama’nın sakatlığı nedeniyle stoper arayan Sarı-Kırmızılılar’ın Tondela’da forma giyen Bruno Wilson’ı gündemine aldığını duyurdu. Haberde Portekiz ekibinin, Braga’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Wilson’ı uygun bir bedelle satabileceği kaydedildi. Sporting Lizbon’un altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı bu sezon 15 maçta görev yaptı. Brezilya basını ise Galatasaray’ın İspanyol temsilcisi Sevilla’nın gözden çıkardığı 22 yaşındaki Guilherme Arana’ya talip olduğunu iddia etti. Az süre aldığı için Sevilla ile yollarını ayırma kararı alan Brezilyalı sol bekin, CSKA Moskova’nın da gündeminde olduğu kaydedildi.