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Spor

Strasbourg, Bünyamin Balcı'yı izliyor

Fraport TAV Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı, Fransız takımı Strasbourg tarafından takibe alındı.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:06
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg tarafından izleniyor.

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor'un savunma oyuncusu Bünyamin Balcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 20 yaşındaki oyuncuyu son iki lig maçında izlemek için gözlemci gönderdi. Strasbourg kulübünün scoutları oyuncunun da temsilciliğini yapan Yiğit Oruç ile birlikte Antalyaspor'un hem MKE Ankaragücü, hem de Demir Grup Sivasspor maçlarını izleyerek 20 yaşındaki sağ bek için notlar aldı.

Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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