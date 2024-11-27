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Spor

Sturm Graz 3 puanı tek golle aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Girona'yı konuk eden Sturm Graz, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk puanlarını aldı.

27 Kasım 2024 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Sturm Graz 3 puanı tek golle aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sturm Graz, sahasında Girona'yı konuk etti. Wörthersee Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Sturm Graz'a galibiyeti getiren tek golü 58'de Mika Biereth kaydetti.

Sturm Graz, bu galibiyetin ardından puanını 3 yaptı. Girona'da 3 puanda kaldı.

Jürgen Saumel'in ekibi Sturm Graz, bu maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet sevincini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Sturm Graz, Lille deplasmanına gidecek. Girona, Liverpool'u konuk edecek.

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