Sturridge bilmecesi

BAŞTA forvet olmak üzere takıma bir iki takviye daha yapmaya çalışan, Trabzonspor için zaman iyice daraldı. Çünkü Bordo-Mavili takımın, Sparta Prag ile Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı maçta forma giyecek isimleri UEFA’ya bildirmesi için süre yarın akşam dolacak. Listede yer alamayan isimler, Prag karşısında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Bu nedenle acele eden Trabzonspor’a Sturridge’den istediği cevap gelmedi. Liverpool ile sözeşmesi sona eren ve şu anda bonservisi elinde olan Daniel Sturridge, kendisine gelen başka teklifler de olduğunu belirterek, Bordo-Mavili yöneticilerden karar vermek için süre istedi. 29 yaşındaki oyuncuya “24 saat içinde kararını bildir” diyen yönetim, en geç yarın gün içinde imzayı attırarak, İngiliz futbolcuyu da UEFA listesine dahil etmek istiyor. Öte yandan Trabzonspor’un Başakşehir ile yollarını ayıran Adebayor için de devrede olduğu öğrenildi.