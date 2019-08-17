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Sturridge bombası

Trabzonspor’un 2. Başkanı Önder Bülbüloğlu, İngiliz golcünün transferini doğruladı. 29 yaşındaki Daniel Sturridge’in en geç bu hafta başında Türkiye’ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Star Spor
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VE Trabzonspor sonunda Sturridge bombasını da patlattı. Trabzon’a önceki gün gelip şehri ve tesisleri gezen Sparta-Prag ile oynanan maçı izleyen anne Grace ile amca Dean, Daniel Sturridge’ye “Burası tam sana göre. Taraftarlar harika” deyince, İngiliz golcü Trabzonsporlu yöneticilerin kendisine yaptığı 3 yıllık anlaşmayı kabul etti.

BÜLBÜLOĞLU: HAYIRLISI OLSUN

Trabzonspor 2.Başkanı Önder Bülbüloğlu, Sturridge’nin transferini doğruladı ve “Kendisiyle üç yıllığına anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi. Bonservisi elinde olan dünya yıldızının hafta başında Türkiye’ye gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayacak üç yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İngiliz golcü Trabzon’un 10. transferi oldu.

3 MİLYON € İMZA PARASI ALACAK

Futbola Aston Villa’da başlayan, 2003’te Manchester City’ye transfer olan Sturridge 2009’da Chelsea’ye geçti. 2013’te Liverpool yolunu tutan golcü burada kariyerinin zirvesine çıktı. 312 maçta 111 gol atıp 42 de asist yapan Sturridge’ye 3 yılda ödenmek üzere 3 milyon euro imza parası verilecek. Ünlü golcü yıllık 1.5 milyon euro maaş alacak.

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