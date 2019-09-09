Sturridge forma bekliyor

Takımın sezon öncesi kamp çalışmalarında yer almayan ve fizik olarak hazır durumda bulunmadığı için ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen İngiliz golcünün, pazar günü Medical Park Stadı’nda oynanacak zorlu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı sonrası, teknik direktör Ünal Karaman<\#180>ın Gençlerbirliği maçında hem forvet hem de sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki yıldız futbolcuya görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.