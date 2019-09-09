Sturridge forma bekliyor
TRABZONSPOR’UN Liverpool’dan transfer ettiği Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla birlikte Bordo-Mavili forma ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
- star.com.tr
Takımın sezon öncesi kamp çalışmalarında yer almayan ve fizik olarak hazır durumda bulunmadığı için ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen İngiliz golcünün, pazar günü Medical Park Stadı’nda oynanacak zorlu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı sonrası, teknik direktör Ünal Karaman<\#180>ın Gençlerbirliği maçında hem forvet hem de sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki yıldız futbolcuya görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.
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