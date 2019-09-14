Sturridge, Gençler’e karşı yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, henüz istenilen seviyeye gelemeyen ve kas ağrısı olan İngiliz golcüyü, Başkent ekibiyle yarın oynanacak maçta riske etmeyeceği öğrenildi.
- Star Spor
TRABZONSPOR’UN yaz transfer döneminin sonunda renklerine bağladığı dünyaca ünlü İngiliz golcü Daniel Sturridge, milli maçlara verilen arada istenilen seviyeye gelemedi. Kas ağrıları olan 30 yaşındaki yıldızı teknik direktör Ünal Karaman’ın riske etmeyeceği ve Gençlerbirliği maçında son anda bir değişiklik olmadığı takdirde oynatmayacağı öğrenildi. Sturridge gibi takımla antrenmanlara başlamalarına rağmen Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de hazır olmadıkları için yarınki Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu arada teknik direktör Ünal Karaman, tüm oyunculara kontra-atak uyarısı yaptı. Karaman’ın, “Saha içinde yerinizi kaybetmeyin. Rakibin geçişine izin vermeyin. Kaybettiğiniz topu takip etmezseniz, rakip cezayı keser” dediği öğrenildi.
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